Die entflogene Riesenseeadlerdame Lagertha vom Wildpark Potzberg ist erneut gesehen worden: bei Hanau. Am Mittwochabend erhielt Falkner Harald Schauß ein Foto von ihr, wie sie auf einem Erdhaufen auf einem Feld sitzt. Gegen 21.30 Uhr sei das Bild in Bruchköbel, in der Nähe von Hanau entstanden, berichtet Schauß. Ganz in der Nähe befindet sich die Ronneburg mit einer eigenen Falknerei. Der Falkner der Burg, Walter Reinhart, sei über Lagertha informiert worden und warte nun auf weitere Sichtungen, um zu ihr zu fahren und sie anzulocken. Vor knapp zwei Wochen ist die Adlerdame während einer Flugshow vom Wind abgetrieben worden. Seither hofft Schauß, dass sie einmal mehrere Tage hintereinander an einem Ort gesehen wird. Erst dann könne er selbst hinfahren und sie zurückholen.

Vergangene Woche ist Lagertha zunächst in Kassel und dann in Potsdam gesehen worden.