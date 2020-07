Zehn ehrenamtliche Bürgerprojekte fördert die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Soonwald-Nahe nach eigenen Angaben im Jahr 2020. Darunter sind laut einer Mitteilung zwei in Odernheim Der Verein Dorfleben erhält demnach Unterstützung für zwei Ideen: Geld gibt es für eine Mitfahrerbank und eine Filmwerkstatt, in der Jugendliche und junge Erwachsene das Rüstzeug bekommen sollen, um einen Film zum Dorfleben zu drehen. Die Gruppe Rüstige Rentner hat den barrierefreien Tourismus im Blick. Sie will einen Ortsrundgang ermöglichen, der laut der LAG virtuell und QR-Code-gestützt erlebt werden kann. Insgesamt schüttet die LAG 20.000 Euro für alle zehn Projekte aus.