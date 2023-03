Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine veraltete Technik und eine Schwimmbecken-Folie, die bei den Badegästen Ausschlag hervorruft. Im Freibad in Waldmohr gibt es deutlichen Sanierungsbedarf. Die Arbeiten sind schon in Planung. Doch noch liegt Vieles an dem Projekt im Dunkeln.

Im Mai 1972 wurde das Freibad in Waldmohr eröffnet. Jetzt soll es für insgesamt fünf Millionen Euro saniert werden. Die Planer sind bereits an der Arbeit – allerdings muss der Bund finanziell