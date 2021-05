Traumhafte Aussichten, frische Bergluft und rasante Abfahrten – das vermissen die Mitglieder des Skiclubs Königsberg. Wenngleich der Blick in die Skigebiete dem Vorsitzenden Matthias Schell „feuchte Augen“ beschert, so ist der Verein immerhin finanziell kaum von der Pandemie betroffen.

Da bereits im Herbst absehbar war, dass Fahrten unmöglich und die Skigebiete in Südtirol und Frankreich gesperrt sein würden, hat der Wolfsteiner Skiclub für diese Saison erst gar keine Fahrten geplant. Entsprechend mussten weder der Verein noch seine Mitglieder finanzielle Einbußen durch Stornogebühren hinnehmen. „Mit dem 60-Mann-Bus kann man nicht unbeschwert reisen“ ist für Schell in Pandemie-Zeiten klar. Bereits die Tagesfahrt im März 2020 war Corona-bedingt abgesagt worden.

Zwar ist die Skigymnastik komplett entfallen, doch gab es keinen kompletten Stillstand im Verein. Bis in den November wurde Nordic Walking für die Fitness angeboten – im Wald mit ordentlich Abstand. Sobald wieder „mehr Tageslicht“ vorhanden ist, etwa ab März, soll das wieder aufgenommen werden. „Draußen ist es sicherer als in einer Sporthalle“, sagt Schell.

Traumhafte Bedingungen

Wie gerne wäre er jetzt auf der Piste, gibt der Skiclub-Vorsitzende zu. Der Blick in die Skigebiete in den Alpen, wo „traumhafte Bedingungen“ herrschten, schmerzt. In die wenigen offenen Gebiete in der Schweiz zu reisen, steht gar nicht zur Debatte: „Ist ja Hochrisikogebiet.“ Unsicher ist weiterhin, wie es mit der nächsten Saison aussieht. Doch würden Fahrten in der Regel sowieso erst in der zweiten Jahreshälfte geplant, erklärt Schell. Daher „haben wir noch nichts in petto“ und der Verein kann flexibel reagieren.

Finanziell ist der Verein kaum von der Pandemie betroffen. Die laufenden Kosten seien eher gering, erklärt der Vorsitzende. Honorare für Trainer oder Heizkosten fallen nicht an.

Der im Jahr 2002 gegründete Skiclub ist noch ein recht junger Verein, der mittlerweile rund 170 Mitglieder zählt. Man sei „anfangs kritisch beäugt“ worden, berichtet Schell. Mittlerweile habe sich der Club jedoch bei allen größeren Veranstaltungen in Wolfstein beteiligt und eine „wichtige gesellschaftliche Rolle eingenommen“. Die „tollen Mitglieder“ ermöglichten die Einsätze etwa beim Weihnachtsmarkt oder der Kulinarischen Wanderung. Corona-bedingte Austritte habe es keine gegeben, berichtet der Vorsitzende erfreut.