Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gospel-Musik zieht. Auch in Kusel, wie der Auftritt der Original USA Gospel Singers & Band am Mittwochabend in der Fritz-Wunderlich-Halle bewiesen hat. Die Formation überzeugte mit Professionalität, Spirituellem und großen Emotionen.

Auf dem Programm der fünf Sänger – drei Frauen, zwei Männer – stand ein Mix populärer Gospel, mal schwungvoll, mal feierlich getragen und dazwischen auch mal traurig.