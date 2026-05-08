Die erste Entscheidung in Sachen Meisterschaft gibt es im Fußballkreis Kusel-Kaiserslautern bereits. Doch wie und wann geht es danach weiter?

Mit der Meisterschaft des TuS Schönenberg steht seit dem vergangenen Wochenende die erste Entscheidung in den Ligen des Fußballkreises Kusel-Kaiserslautern fest. Einen weiteren Meister könnte es an diesem Wochenende geben. Manche Ligen müssen auf die Entscheidung noch länger warten. Klar ist hingegen, wann es nach dem regulären Ende der Saison mit den Entscheidungs- beziehungsweise Relegationsspielen weitergehen soll. Darüber wurden die Vereine unter der Woche informiert.

Vorbehaltlich möglicher Punktegleichheiten muss der Vizemeister der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern bereits am Donnerstag, den 28. Mai (19 Uhr), beim Zweiten der A-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken antreten, das Rückspiel steigt dann sechs Tage später, am 3. Juni, ebenfalls um 19 Uhr. Besteht nach diesen beiden Spielen Punktegleichheit, gäbe es ein drittes und entscheidendes Spiel auf neutralem Platz. Diese Variante der Aufstiegsspiele ist in diesem Jahr neu, bisher wurde eine Dreierrunde zusätzlich mit dem Vize der A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg gespielt.

In den B-Klassen ist noch alles offen

Wer aber wird denn überhaupt Zweiter in der hiesigen A-Klasse? Diese Frage ist noch offen. Aktuell hat der SV Kottweiler-Schwanden (55 Punkte) die besten Karten, dieser empfängt am Sonntag die drittplatzierte TSG Burglichtenberg (54) zum womöglich vorentscheidenden Duell. Und auch die SG Oberarnbach/ Bann (52) ist derzeit noch mit im Rennen.

Ganz gewiss keine Entscheidungen fallen am kommenden Spieltag an der Tabellenspitze beider B-Klassen. In der B-Klasse Nord kämpfen die SG Hirsau (64), die SG Hüffler/Wahnwegen (63) sowie die SG Pfeffelbach/Konken/EDO womöglich bis zum letzten Spieltag um die Ränge eins und zwei. In der B-Klasse Süd gilt dies gegebenenfalls sogar für einen Vierkampf zwischen dem FV Ramstein II (56), dem TuS Gries (55) sowie dem SV Mackenbach II und der SG Breitenbach/Dunzweiler (je 53), wobei die Mackenbacher „Zweite“ wegen des (fast sicheren) Abstiegs der ersten Mannschaft aus der Bezirksliga in diesem Falle nicht aufsteigen dürfte.

SV Hefersweiler kann am Sonntag alles klarmachen

Klar ist aber auch hier, wie es weitergehen soll, wenn etwaige Punktegleichheiten keine Entscheidungsspiele erfordern. An den beiden Freitagen nach Rundenende, dem 29. Mai und 5. Juni (jeweils um 19 Uhr), soll gekickt werden, zuerst beim Süd-Zweiten.

Solche Probleme haben die C-Klassen nicht. Zwar kann es auch da noch zu Entscheidungsspielen um die Platzierungen kommen, aber hier ist sicher, dass die beiden Erstplatzierten jeweils aufsteigen dürfen. In der C-Klasse Nord kann der SV Hefersweiler am Sonntag mit einem Heimsieg über den FV Ramstein III aber schon Meisterschaft und Aufstieg unter Dach und Fach bringen. Platz zwei wird vermutlich erst zum Saisonfinale zwischen der SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen und dem SV Kaulbach-Kreimbach vergeben.

In der C-Klasse Süd sieht alles nach den Aufsteigern SSC Landstuhl II und SG Oberarnbach/Bann II aus. Vorausgesetzt, die Landstuhler „Erste“ hält die A-Klasse. Ein Nachrücken eines Teams Dritter ist nicht vorgesehen.