Der Winter macht in der Region weiterhin Pause. Stattdessen dominiert ein großes Tiefdruckgebiet das Wettergeschehen. Die Folge: Die Sonne verbirgt sich hinter dicken Wolken, aus denen immer wieder Regen fällt.

Ein mächtiges Tief über dem Atlantik wandert in Richtung Britische Inseln und nistet sich in den kommenden Tagen dort ein. Mit südlicher bis südwestlicher Strömung wird die über Mitteleuropa liegende Luftmassengrenze – diese trennt die polare Winterluft von der milden Subtropikluft – wieder nach Norden gedrängt. Dadurch kann es zu weiteren Niederschlägen kommen. Folge: Die Pegelstände von Bächen und kleineren Flüssen drohen wieder deutlich anzuschwellen.

Vorhersage

Donnerstag: Es halten sich den ganzen Tag kompakte Schichtwolken, aus denen immer wieder Regen oder Sprühregen fällt. Der spürbare Südwestwind treibt die Temperaturen in den milden Bereich.

Freitag: Der Himmel bleibt wolkenverhangen. Es fällt weiterhin Regen. Im Gegensatz zum Vortag wird es im Tagesverlauf jedoch auch einige Zeit trocken bleiben. Die Temperaturen halten sich bei südlichem Wind tagsüber oft im milden zweistelligen Bereich auf.

Samstag: Nach Abzug des nächtlichen Regens gibt es tagsüber eine längere trockene Phase. Die Wolkendecke kann gelegentlich aufreißen und der Sonne etwas Platz machen. Dazu wird es wieder angenehm mild. Im Laufe des Abends zieht von Frankreich her neuer Regen ins Land.

Sonntag: Abgesehen von kleineren Auflockerungen behalten die Wolken die Oberhand. Örtlich sind Schauer möglich. Mit leicht auffrischendem Südwestwind gehen die Temperaturen um einige Grad zurück.

Weiterer Trend

An Rosenmontag ziehen einige Regen- oder Schauerwolken übers Land. Es wird aber auch kurze, freundliche Abschnitte geben.

Am Faschingsdienstag scheint für längere Zeit die Sonne, ehe in der Nacht auf Aschermittwoch voraussichtlich von Westen her ein weiteres Regengebiet die Region erreicht. Die Temperaturen sind weiterhin alles andere als winterlich und können während der zweiten Wochenhälfte sogar weiter steigen.