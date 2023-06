Schönenberg-Kübelberg. Der geplante Kita-Neubau St. Valentin sorgte zuletzt für etwas Unmut im Gemeinderat. Das war diesmal anders. Ohne große Diskussion wurde der nächste Verfahrensschritt eingeleitet. Läuft alles reibungslos, könnte die neue Kita bis Mitte 2027 fertig sein.

In den vergangenen Monaten sorgte der geplante Neubau der Kita St. Valentin für einigen Zündstoff im Ortsgemeinderat. Dabei ging es weniger um den Neubau an sich, sondern vielmehr darum, ob der für das Projekt notwendige Bebauungsplan aufgehoben oder verändert werden soll. Im September stimmte das Gremium für eine Veränderung des Planes. Im März wurde erneut abgestimmt, nachdem die Verwaltung die Aufhebung empfohlen hatte – Hintergrund war, dass nicht nur eine, sondern noch eine weitere Grünfläche im Bebauungsplan als Sonderfläche ausgewiesen werden musste. Es kam zur Patt-Situation, der Verwaltungsvorschlag wurde abgelehnt.

Beteiligungsverfahren wird eingeleitet

In der jüngsten Ratssitzung stand nun die Aufhebungssatzung für den Plan „Elisabethenstraße – Lehmengarten – Am Kirchberg“ auf der Tagesordnung. Auf diesem Gelände soll die Kita gebaut werden. Mit elf Ja-Stimmen wurde die Aufhebung bei sechs Enthaltungen beschlossen. Ohne Diskussionen und Einwände sprachen sich die Ratsmitglieder zudem dafür aus, das Beteiligungsverfahren einzuleiten, während dem unter anderem die Träger öffentlicher Belange und die Behörden über das Vorhaben informiert werden.

Die Gesamtkosten für einen Neubau werden auf rund 6,9 Millionen Euro geschätzt. In der ersten Bauphase kann die Kita weiterhin genutzt werden. Sobald das neue, eingeschossige Gebäude fertig ist, steht ein Umzug mehrerer Gruppen an und das alte Haus wird abgerissen. In der zweiten Bauphase werden dann die beiden neuen Krippenräume, der Mehrzweck- und Speiseraum, die Küche und der Personaltrakt gebaut und angeschlossen. Sofern Anfang 2025 der Bau beginnt, könnte die neue Kita bis Mitte 2027 fertig sein.