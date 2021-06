Gertrud Harth aus Quirnbach stellt in den Monaten Juni und Juli ihre Bilder im Foyer des Kuseler Westpfalz-Klinikums aus. Schon von Kindesbeinen an interessiert sie sich für bildende Kunst. „Im Jahr 2000 habe ich mein altes Hobby, die Malerei, wieder entdeckt und gestalte seitdem mit verschiedenen Techniken meine Bilder.“ Die Malerei bietet Harth, die sich dem Kuseler Kunstkreis angeschlossen hat, Entspannung und Bestätigung. Seit einiger Zeit experimentiert sie mit Acrylfarben und Materialien wie Sand und Spachtelmasse. „Beim Entstehen der Bilder kann ich meiner Fantasie freien Lauf lassen“, sagt sie. Diverse Malkurse hat sie besucht, beispielsweise im Jahr 2003 einen an der Ostsee bei Max Struwe, 2005 in Kusel bei Abdel Nejjar und Käte Brinkmann sowie 2007 in Kusel bei Igor Michael. Einzelausstellungen hatte sie in der Volksbank Glan-Münchweiler (2011) und in der Kunstmatrix in Berlin (2020).