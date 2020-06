Der Kreisverband der Linken ist die erste politische Gliederung im Landkreis Kusel, die versucht, unter den Voraussetzungen der Hygienevorschriften eine Kreismitgliederversammlung zu organisieren. Die soll am Donnerstagabend im „Steinernen Mann“ in Ulmet über die Bühne gehen.

Vorstandsmitglied Klaus Raddatz sieht darin keine größeren Probleme. Er geht ohnedies davon aus, dass maximal zehn der rund 30 Mitglieder im Kreisverband zu der Versammlung kommen – also genau das, was auch sonst in Restaurants an einem Tisch erlaubt ist. Im Nebenraum des „Steinernen Mann“ in Ulmet sei aber ohnehin ausreichend Platz, um die Abstandsregeln zu erfüllen. Und: Der Kreisverband habe allen Mitgliedern Masken geschenkt. Die Versammlung solle möglichst zusätzlich mit Masken über die Bühne gehen. „Ich bin mal gespannt, ob das klappt“, sagte Raddatz auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Die Linken im Kreisverband müssen laut Raddatz jetzt tagen, weil bereits am 4. Juli die Landesliste für die Wahlen im kommenden Jahr aufgestellt wird. Dazu muss Kusel seine Delegierten wählen. Andere Parteien hatten ihre entsprechenden Delegiertenversammlungen auf Herbst verschoben.