Lachen ist gesund. Besonders in schwierigen Zeiten ist Humor besonders wichtig. Unter dem Titel „Die lachende Kamera“ hat der Fotoclub Tele Freisen eine kleine Audio-Vision-Schau zusammengestellt, die für Kurzweil und Heiterkeit sorgen soll. 13 Fotografinnen und Fotografen haben über 90 Fotos aus vielen verschiedenen Bereichen zusammengetragen. Gerhard Bolz hat aus den Schnappschüssen zum Schmunzeln eine knapp zehnminütige Audio-Vision-Schau mit Musik und Geräuschen konzipiert und umgesetzt. Sie soll für Spaß und Lebensfreude in diesen Zeiten sorgen, in denen nach wie vor etliche Einschränkungen gelten. Die Bilder zeigen kuriose oder lustige Alltagsszenen, gut gelaunte Menschen aus vielen Ländern, Begegnungen im Museum oder Eindrücke aus dem Zirkus. Und vor allem jede Menge Tierisches, von Hunden und Katzen oder einem Flusspferd, das gerade eine Zahnbehandlung bekommt. Da lässt sich ein total relaxtes Erdmännchen die Sonne auf den Bauch scheinen, da zeigen Affen ihre Zähne, da grüßt der grüne Teichfrosch mit einem breiten Lächeln. Zu sehen sind die Szenen auf der Internetseite des Clubs: www.fctf.de