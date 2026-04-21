Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal bleibt der Kuseline treu: Seit drei Jahren unterstützt sie die Repräsentantin des Kuseler Musikantenlandes – der aktuellen Amtsinhaberin Anna-Lena Rumpf hat Bürgermeister Christoph Lothschütz nun einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro überreicht. Dieser kann im „Kleinen Werkstattladen“ in Schönenberg-Kübelberg eingelöst werden. Für Rumpf ist dies eines von mehreren Präsenten, die sie im Laufe ihrer Amtszeit von Unterstützern der Kuselinen-Wahl erhält. Die wiederholte Förderung durch regionale Institutionen soll die Rolle der Kuseline als wichtige Botschafterin der Region zusätzlich unterstreichen.