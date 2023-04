Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier Arbeitsschritte. Mehr braucht es nicht, um eine in die Jahr gekommene Burg ein kleines Facelifting zu verpassen. Die Michelsburg auf dem Remigiusberg wird momentan für rund 150.000 Euro saniert und gesichert. Doch was genau saniert man an einer Burg aus dem 13. Jahrhundert?

Um 1260 wurde die Michelsburg zum Schutz der Propstei auf dem Remigiusberg erbaut. Die im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1689 zerstörte Burg besteht heute nur noch aus der Pallaswand, der Schild- und einer