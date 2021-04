Formal gibt es im Ort nun keine Ehrengräber mehr. Mit der Änderung der Friedhofssatzung können die beiden Felder, die im Volksmund auch Kriegsgräber genannt werden, nun abgeräumt, eingeebnet und aufgelöst werden. Mit der Auflösung der Ehrengräber verliert der Selchenbacher Friedhof ein Alleinstellungsmerkmal.

Das Abräumen der Gräber wurde bereits bei nur einer Gegenstimme im Februar beschlossen. Wieso sich nun vier von acht Gemeindevertreter bei der Abstimmung enthielten, lässt sich nur so erklären, dass nicht die Satzung, sondern die Kosten für das Abräumen der Gräber in den Blick der Debatte rückte.

Nach Aussage von Ortsbürgermeister Dieter Edinger hätte die Verwaltung nur einige Hinterbliebene benennen können, die aufgefordert wurden, ihre Gräber entfernen zu lassen. Teilweise seien Briefe nicht beantwortet worden, andere weigerten sich, die Kosten der Grabräumung tragen zu wollen.

Nachdem ein Ratsmitglied die finanzielle Belastung anmahnte, die nun auf die Gemeinde zukomme, er sprach von zirka 370 Euro pro Grab, betonte Edinger: „Wir müssen heute das ausbaden, was andere über 30 Jahre vor sich hergeschoben hatten.“ Auch die Anregung eines Bürgers, die Edinger einbrachte, eine Gedenktafel mit den Namen der dort Bestatteten aufzustellen, wurde vom Rat verworfen. Der erste Beigeordneter Ralf Weyrich, der seit mindestens vier Wahlperioden dem Gremium angehört, sieht darin eine Ungerechtigkeit gegenüber den Verstorbenen, die in anderen Teilen des Friedhofes beerdigt worden seien.

Grabsteine lose und verwittert

Noch im Februar war sich der Rat einig, den Passus der sogenannten Ehrengräber aus der Friedhofssatzung zu nehmen. Der Paragraf besagt, „dass aus dem Kriege heimgekehrte“ die Möglichkeit haben, in einem gesonderten Gräberfeld bestattet werden zu können. Diese Satzungsänderung sei die formale Voraussetzung, so im Februar die Sachbearbeiterin der Friedhofsverwaltung, um die beiden Felder mit insgesamt 36 Grabstätten räumen zu können. An den teilweise über 80 Jahre alten Grabstätten nagt der Zahn der Zeit, fast alle Grabsteine sind lose und total verwittert.

Weiter verfolgen will der Rat, bei nur einer Enthaltung, den von Ortsbürgermeister Edinger eingebrachten Gedanken, künftig auch Baumrunengräber anbieten zu wollen. Laut Edinger handele es um eine Grundsatzentscheidung. Welche Bäume wo und wie viel gepflanzt werden, soll bei der Neuordnung der Friedhofsanlage zu einem späteren Zeitpunkt beraten werden.