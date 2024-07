Bella Italia macht Station in Kusel. Die grün-weiß-roten Fähnchen sind bereits gehisst, die Wäscheleine über der Bahnhofstraße gespannt: Von Freitag bis Samstag, 12. bis 13. Juli, schmückt sich Kusel zum 18. Mal mit italienischem Flair.

In der Innenstadt finden am Wochenende wieder die Italienischen Nächte statt, zu denen die Veranstalter um Giuseppe di Fede vom Restaurant Ziegelhütte einladen. Mit kulinarischen Spezialitäten und Musik setzt di Fede auch in diesem Jahr auf Bewährtes. Unter dem bereits eingespielten Motto „Verführung auf Italienisch“ warten Spezialitäten aus Bella Italia auf die Besucher rund um den Kochschen Markt. „Wir bieten an drei Essensständen unter anderem italienische Antipasti und Pasta an“, kündigt der Gastronom an. Garniert werden die Pasta-Teller mit allerlei unterschiedlichen Zutaten. Ferner gibt es fünf Getränkestände, unter anderem werden Wein und Cocktails serviert.

Vespa-Fahrer planen Umzug

Der Auftakt ist an beiden Tagen um 18 Uhr. Mit von der Partie sind erneut die Mitglieder des Kuseler Vespa-Clubs, die mit ihren Zweirädern vor der Eröffnung einen Umzug gestalten wollen. Nach dem Auftritt der Vespa-Fahrer wird die Gesangsgruppe Cusella um 18.30 Uhr die Besucher musikalisch einstimmen, bevor ab 20 Uhr das Trio „Just Music“ mit Pino, Anna und Rita auf der Bühne für Unterhaltung sorgen will. Für Samstag haben die Veranstalter Livemusik mit „Tutto Musica“ angekündigt.

Freitagabend haben einige Geschäfte in der Innenstadt bis 22 Uhr geöffnet, kündigt Daniel Keil von der Interessengemeinschaft (IG) Kusel an. Die IG unterstütze die Italienischen Nächte wie in den Jahren zuvor mit Spenden, berichtet Keil. Auch der Partnerschaftsverein Kusel-Valguarnera Caropepe sei mit von der Partie. Allerdings könnten die Partner aus der sizilianischen Ort nicht zu den Italienischen Nächten nach Kusel anreisen. Sie werden erst zum Europäischen Bauernmarkt im September in Konken erwartet.