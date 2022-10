Die ersten Friedwälder sind vor rund 20 Jahren entstanden. Damals sprachen katholische Bischöfe von einer Konzeption, die zentrale Elemente einer humanen und christlichen Bestattungskultur vermissen lasse. Auch von der evangelischen Kirche kam Kritik. Sie betonte, dass Friedhöfe Orte im Nahbereich der Lebenden seien, Grabpflege und geprägte Zeichen des Gedenkens stünden für diese Verbundenheit, durch Beisetzungen in entfernten Wäldern hingegen Menschen aus dem kulturellen Gedächtnis entlassen würden. Diese Auffassung hat sich geändert: Heute sagt sie, dass die Idee der Rückkehr des menschlichen Körpers in die Natur, der christlichen Lehre nicht fremd sei, was in der Grabformel „Erde zu Erde, Asche zu Asche und Staub zum Staube“ seinen Ausdruck finde. Auch die katholische Kirche erlaubt bei Baumbestattungen mittlerweile geistliche Begleitung. Indes schließen das Judentum, der Islam sowie die Orthodoxe Kirche Einäscherungen und Waldbestattungen aus.