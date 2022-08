Lena Stutzkeitz wird ab September für ein Jahr das Kuseler Land repräsentieren. Die 21-Jährige ist am späten Donnerstagabend zur künftigen Kuseline bestimmt worden. Eine Jury, bestehend aus Mitgliedern der RHEINPFALZ-Redaktion und des Sponsorenkreises, entschied sich auf Burg Lichtenberg für die in Mühlbach beheimatete junge Frau, die in der Pflege tätig ist.

Der noch amtierenden Kuseline Clara Seyler blieb es vorbehalten, in der Zehntscheune den Namen ihrer Nachfolgerin zu verkünden und auch als erste zu gratulieren. Musikalische Glückwünsche steuerten gleich nach der Kür die Neuen Wandermusikanten um Bernhard und Roland Vanecek bei. Lena Stutzkeitz wird zur Eröffnung der Herbstmesse ihr Amt antreten.