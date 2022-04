Die Holzbrücke über den Eimbach soll neu gestaltet werden. Die Gemeinde wurde 2020 als Schwerpunktgemeinde anerkannt. Damit steht über acht Jahre die Dorferneuerung im Fokus.

Bereits bei der Dorfmoderation waren die Brücke, der Kettengraben und das Umfeld als Maßnahme genannt worden, berichtet Ortsbürgermeister Dirk Landfried. Der Fußweg zu der Brücke soll aufgewertet werden. Angedacht ist dazu der Kauf zweier angrenzenden Grundstücke, die schon seit Jahrzehnten brach liegen. In der Nachbarschaft könnte eine Sitzgelegenheit entstehen sowie ein Obstbaum gepflanzt werden.

„Wir warten die Vorschläge der Planer ab.“ Es soll nun der Antrag auf Zuschüsse über die Dorferneuerung gestellt werden, erklärte der Ortsbürgermeister.

Die Sitzgelegenheit Hirtenstraße/Hauptstraße liegt aktuell zur Renovierung in der Gemeindegarage. Sie soll glasperlengestrahlt und anschließend pulverbeschichtet werden, da das Drahtmaterial schlecht zu schleifen und streichen sei. Landfried will die Angebote einholen. Dann kann die Montage wieder an Ort und Stelle erfolgen.