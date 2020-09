Trotz der Corona-Pandemie wird das Forstamt Kusel vom 19. bis 23. Oktober wieder die Herbstferien-Freizeit für Kinder von acht bis 13 Jahren anbieten. „Wir werden unser Programm anpassen an das aktuelle Hygienekonzept, entgegen der Jahre zuvor in eine etwas abgewandelte Form“, erklärt der langjährige Förster Werner Lamneck. „Die Kinder sollen mit all ihren Sinnen erfahren, auf welch vielfältige Art und Weise das Ökosystem Wald unser Leben bereichert und warum für deren Erhalt wir Menschen auch Verantwortung tragen“, so der Umweltpädagoge. Es werde wieder ein Wald-Camp eingerichtet. Bauen, basteln und schnitzen stehe auf dem Programm. Er wolle den Kindern auch die heimischen Tierarten näherbringen. Treffpunkt ist an den fünf Tagen jeweils um 9 Uhr am Rathausparkplatz in Wolfstein. Verpflegt wird aus dem eigenen Rucksack. Um 16 Uhr können die Kinder wieder abgeholt werden. Kosten entstehen keine. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung bis zum 8. Oktober unter 0176 78459544 oder werner.lamneck@online.de