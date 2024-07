Am Sonntag, 4. August, geht’s los: Die umgebaute Wanderhütte an der Fritz-Claus-Quelle im Wald bei Brücken öffnet wieder für Besucher. Im Inneren ist sie kaum mehr wiederzuerkennen. Für den Eröffnungstag ist einiges an Programm geplant.

Selbst in der Umbauphase, die im Mai startete und nun so gut wie abgeschlossen ist, mussten Wanderer nicht durstig an der Fritz-Claus-Hütte bei Brücken vorbeimarschieren. Denn