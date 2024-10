Ärger im Kreisverband, Ärger auf Bundesebene: Die Grünen im Landkreis Kusel durchschreiten momentan ein tiefes Tal. Doch statt in Selbstmitleid zu versinken, will der Kreisverband nach vorne schauen – und kann sich über einen kräftigen Mitgliederzuwachs freuen.

Interne Meinungsverschiedenheiten haben den Grünen-Kreisvorstand in den vergangenen Monaten beschäftigt, die Auseinandersetzung gipfelte im Wechsel von Kreissprecherin Christine Fauß in einen anderen Kreisverband. Ihre Kollegin Katja Daish ist im Amt geblieben und bildet nun zusammen mit Oliver Gretzschel das Sprecherteam des Kreisverbands. Dazu kommen die Rücktritte der Grünen-Bundesspitze und mehrerer Vorstandsmitglieder der Grünen Jugend in verschiedenen Bundesländern. Teilweise mit Galgenhumor begegneten die 13 Grünen, die am Dienstagabend ins Gasthaus Born zur öffentlichen Mitgliederversammlung gekommen waren, den aktuellen Herausforderungen: „Oder wir laden die Ricarda ein, die hat ja jetzt Zeit“, spielte bei der Suche nach Rednern für eine Veranstaltung jemand auf den Rücktritt der Bundesvorsitzenden Ricarda Lang an.

Themenbezogene Veranstaltungen wollen die Grünen im kommenden Jahr gleich mehrere auf die Beine stellen: beispielsweise eine Runde mit Fachleuten der Partei zum Thema kommunale Finanzen. Die regionale Wertschöpfung durch erneuerbare Energien soll ebenfalls fachkundig aufgearbeitet werden. Als weitere Idee steht eine Veranstaltung zur Wärmewende auf dem Zettel der Grünen: „Da muss dringend mehr aufgeklärt werden“, war man sich in der Versammlung einig. Rund um Wärmepumpen seien viel zu viele Fake-News unterwegs.

Flut an Falschmeldungen mit Informationen entgegentreten

Überhaupt müsse einer Flut an Falschmeldungen und vermeintlich einfachen Antworten von Populisten mit einer Informations- und Aufklärungskampagne begegnet werden. Daish: „Wir müssen mehr mit Fakten punkten, denn wir werden alle mit Fake-News überschüttet.“ Gerade in diesem Punkt, auch da waren sich alle einig, sei der designierte neue (Mit-)Vorsitzende der Grünen auf Bundesebene, Felix Banaszak, der richtige Mann: „Der kann in Talkshows richtig dagegenhalten.“ In der Bundesdelegiertenkonferenz Mitte November in Wiesbaden wird der Kuseler Kreisverband Banaszak und Franziska Brantner unterstützen.

In einem ersten Schritt soll ein monatlicher Grünen-Newsletter eingerichtet werden, um über Wissenswertes rund um die Themen und Arbeit des Kreisverbands zu informieren. Mit Blick auf die Bundestagswahlen im Herbst 2025 gelte es außerdem, sich Gedanken zu machen, wie grüne Erfolge sichtbar gemacht und grüne Inhalte besser an die Menschen gebracht werden könnten. Auf Plakaten gebe es nicht genügend Platz für Erklärungen – während Populisten am Straßenrand mit knackigen Sprüchen punkten könnten.

Wie Katja Daish mitteilte, habe es in den vergangenen Monaten einen spürbaren Mitgliederzuwachs gegeben. Der Kreisverband zähle aktuell mehr als 70 Mitglieder.

Info

Die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen im Verbandsgemeinderat Oberes Glantal lädt für Mittwoch, 9. Oktober, 19 Uhr, zum Grünen Stammtisch im Gasthaus Schleppi in Schönenberg-Kübelberg ein.

Ihre Kollegen aus dem Stadtrat in Kusel laden für Donnerstag, 10. Oktober, 19 Uhr, ebenfalls zum Grünen Stammtisch ein – dann in der Kuseler Ziegelhütte.