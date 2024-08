Thomas Nau ist der neue Ortsbürgermeister von Frohnhofen. Das ist das Ergebnis der konstituierenden Ratssitzung am Freitagabend. Der 51-Jährige tritt die Nachfolge von Thomas Weyrich an, der Ende 2022 zurückgetreten war. Seither hatte der Erste Beigeordnete Roger Gerhardt die Amtsgeschäfte geführt. Die Wahl markiert das Ende einer turbulenten Legislaturperiode, in der das Dorf stark zerstritten war. „Ich gehe mit Euphorie in mein neues Amt“, erklärte Thomas Nau, der mit Felicitas Kirsch und Steffen Seyler zwei neue Beigeordnete an seiner Seite hat.