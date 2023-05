Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Teile der Stadt Wolfstein sowie Haushalte in umliegenden Gemeinden waren am Samstag für mehrere Stunden ohne Trinkwasser. Inzwischen läuft die Versorgung über ein Provisorium. Allerdings müssen jene Wolfsteiner, die ohne Unterbrechung versorgt worden waren, voraussichtlich bis Mittwoch das Wasser noch kochen, da durch den Leitungsbruch Verschmutzungen in den Wasserhochbehälter gelangt sind.

In der Nacht zum Samstag hatten Anwohner die Feuerwehr alarmiert. Vom Gelände des Kindergartens fließe Wasser sturzbachartig auf die Straße. Vor Ort sahen die Wehrleute eine Fontäne