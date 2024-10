Mit einer Palette an Pop-Welthits startete der Landkreis Kusel am Samstagabend in die neue Kultursaison in der Fritz-Wunderlich-Halle. Die französische Coverband Eltonology wandelte auf den Spuren von Superstar Elton John und kriegte die Kurve hin zum Publikum erst spät. Beinahe zu spät.

Das Original gehört zu den schillerndsten und erfolgreichsten Vertretern seiner Branche und Zeit. Mehr als 300 Millionen Alben hat der heute 77-jährige