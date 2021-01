Auch im Kuseler Westpfalz-Klinikum beginnen nun die Impfungen der Mitarbeiter. Der Kreis hat beim Land ein Sonderkontingent von 200 Impfdosen beantragt, mit denen am Samstag Ärzte, Krankenschwestern und Fachpersonal geimpft werden sollen – also jene Mitarbeiter, die in der Priorität eins für die Impfungen geführt sind. Am Standort Kusel gibt es insgesamt 290 Mitarbeiter, die wegen ihrer Tätigkeit in der Priorität eins geführt werden. Die Impfbereitschaft liegt damit nach den Worten von Regionaldirektor Rainer Beck bei 70 Prozent.

Nachdem am Mittwochnachmittag das Okay aus Mainz für das Sonderkontingent kam, sind am Donnerstag die organisatorischen Voraussetzungen geklärt worden. Im Konferenzraum ist die Anmeldung, drei folgende Zimmer dienen für Beratungen, das Betriebsratsbüro gehört an diesem Tag der vom Impfzentrum gestellten Apothekerin, die die Spritzen aufzieht, geimpft wird in Räumen der Physiotherapie, und die Kapelle dient als Überwachungsraum.

Die Impfungen werden von Krankenhausmitarbeitern übernommen, nicht von mobilen Teams oder vom Impfzentrum. Beck („Wir werden alles verimpfen, was wir haben“) rechnet damit, dass von 8.30 bis gegen 15 Uhr die 200 angemeldeten Mitarbeiter geimpft werden können. Der Beratungsbedarf sei bei medizinischem Personal voraussichtlich geringer als bei sonstigen Impfgruppen.