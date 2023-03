Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 27. Juli vor 30 Jahren lief in Portugal die letzte „Ente“ vom Band. Doch der Citroën 2 CV zieht nach wie vor viele Anhänger in seinen Bann. Ein Gespräch mit Mitgliedern der „Entenfreunde Kusel“ verdeutlicht, warum das kleine Kultgefährt bis heute vielen Oldtimer-Freunden ein Lächeln ins Gesicht zaubert – aber auch Schweißperlen auf die Stirn treiben kann.

„Wenn Sie irgendwo im Ort anhalten und fragen, wo der ,Entenmann’ wohnt, weiß man in Hinzweiler sofort Bescheid“, sagt Marcus Kessler und lacht.