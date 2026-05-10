Die neue Woche startet ungemütlich und kalt: Die Eisheiligen sind da, was die Menschen in der Region auch zu spüren bekommen.

Am Montag sorgt eine von Nordwest nach Südost durchziehende Kaltfront auch in unserer Region für sehr unfreundliches, trübes, sehr nasses und windiges Wetter. Denn mit dem durch den Kaltfrontdurchzug verursachten rapiden Wetterumschwung sickert wieder merklich kühlere Luft ein. In den kommenden Tagen erwartet uns daher ein recht unbeständiger und wechselhafter Witterungsverlauf, wobei sich die Tagestemperaturen lediglich um die 15-Grad-Marke einpendeln werden.

Vorhersage

Montag: Am Montag wird es von Nordwesten deutlich kühler. Der Vormittag ist oft nass und regnerisch; teilweise regnet es dabei längere Zeit anhaltend und teils auch recht ergiebig. Erst am späteren Nachmittag kommt neben vielen Wolken kurz die Sonne hervor. Die Höchstwerte von maximal 13 bis 14 Grad werden eher am Vormittag erreicht, denn im Tagesverlauf wird es noch etwas kälter. Die kältere Luft kommt mit einem teilweise mäßigen Nordwest-Wind samt frischen bis starken Böen daher.

Dienstag: Am Dienstag steigt der Luftdruck vorübergehend kräftig an, es bleibt dabei allerdings recht windig bei einem Mix aus Sonne und kompakteren Wolken. Dazu gibt es einzelne Regen- in höheren Lagen auch einzelne Graupelschauer, ansonsten bleibt es längere Zeit trocken. Die Eisheiligen sind da, und das zeigen auch die Temperaturen: morgens 0 bis 2 Grad mit leichtem Bodenfrost in Mulden und Senken. Die Höchstwerte erreichen nachmittags lediglich 13 Grad. Mäßiger Nordwestwind mit Böen in höheren Lagen.

Mittwoch: Am Mittwoch bleibt es wechselhaft und windig, mit mehr Wolken als Sonne. Dazu kommt es auch zu Regenschauern. Tiefstwerte morgens um 3 Grad. Höchstwerte nachmittags um 15 Grad.

Donnerstag: An „Christi Himmelfahrt“ bleibt es sehr unbeständig mit vielen Wolken und Schauern sowie Gewittern. Tiefstwerte um 5 Grad, Höchstwerte lediglich bei 14 Grad.

Weitere Aussichten

Am Freitag erwartet uns voraussichtlich ein trockener Sonne-Wolken-Mix und bei Werten von maximal 16 Grad.