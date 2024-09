Als Beitrag zu den Deutschen Waldtagen präsentiert das Forstamt Kusel in Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum Kinett „Die Eiche – mein Zuhause“. Am Samstag, 14. September, 17 Uhr, wird der Film über eine alte Eiche und ihre Bewohner im Laufe der Jahreszeiten gezeigt. Im Anschluss an die Filmvorführung können Besucher bei Snacks und Getränken mit den Machern des Naturfilms ins Gespräch kommen. Tickets gibt es im Vorverkauf für 6,50 Euro bei www.eventim-light.com.