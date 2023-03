Der Wanderverein „Die Dippelbrüder“ mittleres Glantal veranstaltet am Wochenende, Samstag und Sonntag, 11. und 12. März, die 67. Internationalen Wandertage. Start- und Zielort ist das Dorfgemeinschaftshaus in St.Julian. Nach Angaben der Veranstalter werden drei Strecken „im schönen Glantal“ angeboten: über fünf, zehn, und 20 Kilometer Länge. Die Startzeit für die beiden kürzeren Strecken liegt zwischen 7 bis 14 Uhr. Die 20 Kilometer lange Strecke kann bis 12 Uhr gestartet werden. Zielschluss ist an beiden Tagen um 16 Uhr. Jeder Teilnehmer mit gültiger Startkarte erhält am Start- und Zielpunkt sowie entlang der Strecken kostenlos Tee, mitzubringen sei allerdings ein Trinkgefäß.