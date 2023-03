Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ohr Dööfre“ nennt sich ein unpolitisches Kabarett in Pfälzer Mundart, mit dem die Butz Lumbe am Samstagabend in der evangelischen Kirche in Gries Jung und Alt immer wieder zum Schmunzeln und Lachen brachten. Die Butz Lumbe alias Harry Raith aus Winnweiler und Hans Herzog aus Baalborn erweisen sich scharfsinnige Beobachter des Alltags, davon konnten sich die etwa 50 Besucher in der Grieser Kirche an diesem Abend mehr als einmal überzeugen.

Natürlich durften hier im Pfälzer Grenzland die obligatorischen Saarländerwitze nicht fehlen, dieses Geplänkel gehört einfach dazu. „Ich krieg ’ne rote