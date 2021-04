Der Zustand der Buchen im Gemeindewald von Hüffler bereitet dem kommissarisch eingesetzten Revierförster Andreas Bonin Sorgen.

Die nachwachsenden Bäume wären in den vergangenen Jahren bewusst frei gestellt worden, um ihr Wachstum mit mehr Licht zu fördern, erklärte er vor dem Ortsgemeinderat. Nicht vorherzusehen sei jedoch die enorme Trockenheit der letzten Sommer gewesen. Das habe bei den Buchen zu massiven Schäden geführt. Die Stämme seien kaum verwertbar. Dabei würde sich Stammholz gut verkaufen lassen. Brennholz hingegen werde kaum noch nachgefragt.

Der Wirtschaftsplan fürs laufende Jahr werde voraussichtlich knapp ausgeglichen sein. Eingegangen bei der Gemeinde seien die Beträge von 3400 Euro Fördergeld für die Bereitschaft zur Zertifizierung der Waldflächen und 1000 Euro für den angemeldeten Ersatz von Schäden aus dem Jahr 2018.

Der Gemeinderat nahm den Wirtschaftsplan an und beschloss die Festmeterpreise für Brennholz (am Wegrand gepoltert) für Buche brutto ab 55 Euro, für Eiche ab 45 Euro und für Nadelholz ab 35 Euro. Waldliegend wird Holz für 23 bis 33 Euro angeboten. Die Revierleitung wird weiterhin beim Forstamt Kusel verbleiben.

Friedhofssatzung geändert

Die Friedhofssatzung diskutierte der Gemeinderat aus einem aktuellen Anlass: Sie lässt zu, dass in einem Reihen-Erdgrab die Urne eines Ehepartners beigesetzt wird. Die Beisetzung einer Urne in einem noch freien Reihengrab war auch möglich. „Wenn wir das weiter zulassen, reichen unsere Kapazitäten auf dem Friedhof nicht lange aus“, begründete Helge Schwab die Satzungsänderung, der der Rat zustimmte. Soll heißen: Eine Urne darf nur in ein Reihenendgrab, wenn dort bereits eine Sargbestattung stattgefunden hat.

Enger gefasst wurde auch die Satzung über Beiträgen von Feld- und Waldwegen. Bislang wurden die Flurstücke auf Größen von 50 Quadratmeter auf- oder abgerundet. Nunmehr werden sie exakt berechnet.