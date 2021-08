Das erste Tabellenbild der Bezirksliga Westpfalz Nord gleicht dem End-Tableau nach der Virus-Vollgrätsche im Oktober. Kaum geändert hat sich auch die Lage an der Nahe, wo die SG Veldenzland unten sitzt. An Spieltag zwei hoffen alle Drei auf einen Dreier.

„Das war allererste Sahne“: Thomas Löber klingt erleichtert. Was nicht wundert. Die Vorbereitung teils verkorkst, hat sich der Coach wohl ein wenig gesorgt um die Verfassung seines Teams. Was aber der TuS Bedesbach da beim überdeutlichen 5:2 gegen Rockenhausen aufs Gras gelegt hat, hat Löber beeindruckt. „Klar, da ist überall noch Luft nach oben. Aber wie die Mannschaft die Gegentore weggesteckt und schnell die richtige Antwort gegeben hat, das war schon klasse.“ Vor allem vorne hat’s gestimmt. „Das haben unsere jungen Spieler richtig gut gemacht“, hat Löber noch ein Extralob parat. Das geht an die Adresse des Dreifach-Torschützen Pascal Rech, der nach nur wenigen Bezirksliga-Einsätzen in der Mini-Runde 2020/21 schon in dieser Klasse angekommen ist. Max Mauer hat nach langer Verletzungspause auch noch nicht allzu oft im Dress der Glantaler gekickt. Auch er traf doppelt – gut fürs Selbstvertrauen, an dem es beim routinierten Rest der Truppe nun ohnehin nicht mangeln dürfte. Am Sonntag (15 Uhr) geht’s zum FV Weilerbach. „Wir wollen auch dort was holen“, übt sich Löber gar nicht erst in Tiefstapelei.

Löbers Bilanz weist noch keinerlei Flecken auf, das Pokalaus in Wolfstein zählt da mal nicht. „War halt so, fertig“, hat der Trainer das Thema Cup längst abgehakt. Personell plagen keine Sorgen, Urlauber und leicht Lädierte sind inzwischen zurück. Der erste Anzug sitzt – und die Alternativen drängen sich auf. Die Leistungslücke etwa zwischen Nummer 15 und 16 wird kleiner – beste Aussichten also.

Ein fast ungefährdeter Sieg

Wie die Weilerbacher zu besiegen sind, hat zum Rundenauftakt der SV Nanz-Dietschweiler schon gezeigt. Nun klingt ja kein Resultat knapper als ein 1:0. SVN-Trainer Wolfgang Laber hat nach eigenem Bekunden kaum eine Szene registriert, in der die Führung seiner Elf in Gefahr gewesen wäre. Bis auf eine: Ersatzkeeper Roberto Maddaloni habe kurz vor Ende der Partie die eigentlich einzige Weilerbacher Chance entgiftet. „Wie man die eben kennt: Die stehen kompakt, sind schwer zu knacken“, sagt der Coach, der denn auch keinen Kantersieg erwartet hat. Wichtig war, den Start in die Titelrunde nicht zu verschlafen. „Insofern war das okay“, resümiert der Coach.

Bekanntlich sind auch die Blauen in Wolfstein aus dem Verbandspokal eliminiert worden – „verdient, und damit fertig“, so Langs lapidarer Kommentar. Auch im Oberen Glantal ist es in der Vorbereitungsphase nicht gerade geflutscht. Auf die Frage, wo seine Mannschaft denn überhaupt steht, hat nun Lang die Antwort gegen Bedesbach viel besser gefallen. Die Leistung jedoch gilt es zu bestätigten, wenn die Dienstreise am Sonntag (15 Uhr) an den Donnersberg führt. Den SV Kirchheimbolanden schätzt Lang als recht stark ein. „Von den Namen her ein Titelanwärter.“

Keine Nachlässigkeiten

Die SG Veldenzland hat dem großen Favoriten SC Winterbach trotz aller Widrigkeiten lange die Stirn geboten. „Das war schon ärgerlich. Wir mussten zwei Mal verletzungsbedingt wechseln, waren in Unterzahl. Nach dem 3:4-Anschluss in der 80. Minute haben wir alles nach vorne geworfen, aber nicht mehr getroffen. In der Nachspielzeit hat Winterbach den Endstand hergestellt“, blickt Trainer Dominik Schunck zurück.

Besser soll es am Sonntag (15 Uhr) werden, wenn die SGV beim SC Birkenfeld gastiert. Der SC musste ebenfalls eine Auftaktniederlage einstecken. „Wir werden versuchen, wieder mehr Ballbesitz zu haben, das Spiel zu kontrollieren. Auch müssen wir unsere Nachlässigkeiten bei den Standards abstellen“, nennt Schunck Voraussetzungen, um den Heimweg mit etwas Zählbarem antreten zu können.

Personell sieht es für die von Christoph Lawnik und ihm trainierte Elf weiterhin nicht sonderlich gut aus. Zwar kehre Lukas Quint in den Kader zurück, „dafür werden uns mit Kevin Schuster, Lars Ockert und Christopher Geib wahrscheinlich drei Spieler zusätzlich fehlen“, hat Schunck weitere Hiobsbotschaften parat.