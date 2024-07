Die Gemeinde Oberweiler im Tal ist weiter auf der Suche nach einem neuen Ortsbürgermeister. In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats erklärte sich keines der sechs Ratsmitglieder dazu bereit, die Nachfolge von Harry Kelemen anzutreten, der nach zehn Jahren das Amt des Ortschefs der rund 160 Einwohner zählenden Gemeinde in andere Hände geben will. Der Rat verständigte sich nach der vergeblichen Suche darauf, in einer internen Gesprächsrunde auszuloten, wer für den Posten des Ortsbürgermeisters in Frage kommen könnte. In spätestens vier Wochen soll es eine weitere Ratssitzung geben, bei der die Wahl des Ortschefs dann erneut auf der Tagesordnung stehen soll.

Erfolgreicher ist die Suche nach den neuen Beigeordneten verlaufen: Die beiden bisherigen Beigeordneten machen weiter, tauschen allerdings ihre Positionen. Frank Christoffel übernimmt das Amt des Ersten Beigeordneten, seine Amtsvorgängerin Heike Baumbauer ist nun weitere Beigeordnete. In der geheimen Wahl votierten fünf Ratsmitglieder für Christoffel, ein Ratsmitglied enthielt sich der Stimme, Baumbauer wurde einstimmig ins neue Amt gewählt.