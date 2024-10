Indie-Pop aus Brüssel: Die Band Fabiola feierte am Freitag im Kinett die erste Show in neuer Besetzung! Die Kuseler fanden sichtlich Gefallen am Indie-Synth-Sound der Band.

Fabiola – das klingt doch irgendwie nach einer italienischen Sängerin, die mit samt weicher Stimme, wallendem Haar und rhythmisch lasziven Tanzschritten ihr Publikum