Was haben denn Bären mit Fröschen zu tun? In der Kindertagesstätte in Konken eine ganze Menge. Dort sind nämlich vor kurzem zwei Weißbart-Ruderfrösche eingezogen, und zwar in ein extra schönes Terrarium aus Glas.

Für ihre neuen Mitbewohner – die Frösche heißen Maya und Schneeflöckchen – hat die Bärengruppe der Kita zuvor viel Geld gesammelt, erzählt Erzieher Stephan Wagner. Jetzt hoffen alle in der Kita, dass es vielleicht bald Nachwuchs gibt. Ob sie tatsächlich Eier legen werden, aus denen dann Kaulquappen schlüpfen, ist unklar. „Sie sind noch ganz klein, und wir wissen nicht, ob es Männchen und Frauchen sind“, erzählt Wagner.

Damit die Frösche bärenstark werden, bekommen sie auch Insekten zum Fressen. Wenn sie nicht gerade futtern oder schlafen, sitzen sie auf Blättern oder Ästen, üben das Hüpfen und klettern auch mal mit ihren Saugnäpfen an den Füßen senkrecht die Glaswand hoch. Quaken können sie noch nicht richtig. Dafür sind sie umso besser im Verstecken.

Alles beginnt mit Frosch-Liedern

Auf den Frosch gekommen sind die Kita-Kinder schon vor mehreren Monaten. Da hat Stephan Wagner mit ihnen lustige Frosch-Lieder gesungen. Die Kinder haben dazu auch getanzt. Weil das toll gewesen sei, haben sie sich beim Sommerfest als Frösche verkleidet. Sogar bei der Kuseler Messe waren sie mit ihren Verkleidungen dabei. „So ist der Frosch unser Thema geworden“, erzählt Wagner, der sich mit den Kolleginnen Bianca Möller und Saskia Recktenwald um die Tiere kümmert.

Die Frösche, das Terrarium und das Futter sind natürlich nicht umsonst. Das Geld dafür haben die Kinder durch den Verkauf von selbstgebackenen Muffins gesammelt. Dankbare Abnehmer der süßen Leckereien gab es auch im Wohnheim der Arbeiterwohlfahrt in Konken. Vielleicht müssen die Kinder ja bald wieder backen. Denn so ein Froschweibchen kann ganz schön viele Eier legen…