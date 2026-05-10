Das Aufstiegsrelegationsspiel des TTC Brücken in die Verbandsoberliga war nicht von Erfolg gekrönt. Brücken unterlag dem Saar-Vertreter TV Altenkessel mit 4:9.

In Brücken war alles angerichtet: Heimspiel, Relegation und eine Mannschaft, die nach einer klasse Saison völlig befreit aufspielen konnte, weil der Aufstieg weiterhin kein Muss war. Nachdem die TSG Kaiserslautern III bereits am 19. April ihren Rückzug erklärt hatte und nicht an der Relegation teilnehmen wollte, war klar, dass es nur zu einem Duell zweier Mannschaften kommen wird. Das klassische Aufstiegsduell zweier Vizemeister stand deshalb am Samstagabend an.

Brücken trat in bester Besetzung zum Spiel vor 100 Zuschauern an. Sportlich denke ich, dass Altenkessel favorisiert sein dürfte“, meint Brückens Vorstand Thorsten Mootz im Vorfeld. Mit zwei seiner drei Topspieler, nämlich Nico Albert und Sascha Treinen, trat der TV Altenkessel zum Spiel an. Bereits nach den Doppeln führte Altenkessel mit 2:1 und setzte seinen Lauf gleich im Spitzenpaarkreuz fort. Sascha Treinen und Nico Albert holten insgesamt vier Zähler und brachten den Saarländern gleich eine 4:1-Führung ein. Thomas Schimek verkürzte mit einem 3:0-Sieg gegen Johannes Linxweiler noch mal auf 2:4.

Es wird eng

Die beiden folgenden Partien hätten den Brückern den Ausgleich bringen können. Daniel Stucky unterlag jedoch nach einer 1:0-Satzführung gegen Peter Baron in fünf Sätzen, Thorsten Mootz hingegen gelang nach einem 0:2-Rückstand doch noch ein Sieg. Gegen Altenkessels David Bauer gewann er in der Satzverlängerung des fünften Durchgangs mit 14:12.

Die Hoffnung schwand immer mehr dahin, weil Altenkessel die folgenden drei Partien gewann und schließlich bereits mit 8:3 in Führung ging. So war Altenkessel schon fast der Sieger. Denn bei einem 8:8 hatte es beim Satzverhältnis bereits einen so großen Vorsprung, dass Brücken viele deutliche Siege benötigt hätte, um doch noch an den Saarländern vorbeizuziehen. Einzig Thomas Schimek gelang noch ein Sieg. Peter Baron wurde von dem Seniorenspieler, der oft an Verbandsmeisterschaften teilnimmt, in drei Sätzen besiegt. Die Niederlage von Daniel Stucky beendete dann alle sportlichen Hoffnungen des TTC Brücken.

Fortsetzung folgt

Doch nun folgt die Fortsetzung der Saison. Nicht an der Platte, sondern eher für die Verbandsoberen. „Gerüchteweise ist es aufgrund von Abmeldungen möglich, dass beide Mannschaften aufsteigen. Darauf wollen wir uns aber nicht verlassen und freuen uns auf ein schönes, faires, gutes Spiel vor hoffentlich ein paar Zuschauern“, hatte Mootz bereits vor der Partie am vergangenen Samstag erklärt. Die Informationen sind wohl nicht nur Gerüchte, auch wenn diese noch nicht offiziell bestätigt sind. „Es steht im Raum, dass eine Mannschaft aus der Oberliga Südwest abmeldet. Offiziell bestätigen kann ich das allerdings noch nicht, weil ich noch nichts Schriftliches habe“, sagt Michael Binz, Klassenleiter der Verbandsoberliga Südwest und der Oberliga Südwest. Denn der TTV Edenkoben spielte in der Aufstiegsrunde zur Oberliga Südwest, war in dieser Saison Vizemeister der Verbandsoberliga Saar/Pfalz geworden. Trotz einer 4:2-Führung unterlagen die Südpfälzer mit 4:6. Aufstieg adé? Nein, wohl nicht. Denn nach Informationen der RHEINPFALZ meldet der TV Nassau keine Mannschaft in der Oberliga Südwest für die kommende Saison. Dadurch wird ein Platz in der Oberliga Südwest frei, den dann der TTV Edenkoben einnehmen kann. Den freien Platz in der Verbandsoberliga Saar/Pfalz wird dann der TTC Brücken einnehmen. Dann gäbe es doch noch ein Happy End. Endgültig klären wird sich das spätestens Anfang Juni.