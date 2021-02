Wer bekommt ein gemeindeeigenes Baugrundstück? Für Ortsbürgermeister René Morgenstern und den Rat offensichtlich ein schwieriges Thema.

Zum vierten Mal, davor zuletzt im September 2020, debattieren die Gemeindevertreter einen Fragebogen zu den Bauplatzvergabekriterien. Erklärtes Ziel: Jungen Familien mit mehrjähriger Bindung zur örtlichen Gemeinschaft, die Möglichkeit zu geben, bauen zu können. Genauer gesagt: eins von vier Grundstücken im Neubaugebiet „Heidestraße“ kaufen zu können.

Eigentlich war sich der Rat einig, eine Gewichtung bei den Fragen an die Bewerber vorzunehmen, jedoch sollte keine Punktestaffelung vorgenommen werden. Nach EU-Recht wäre dann aber das Gleichheitsprinzip verletzt. Interessenten könnten den Klageweg beschreiten, so beschrieb es Lisa Ziehmer. Die Verwaltungsangestellte erarbeitet jene Kriterien, die der Rat abermals gewichtete und nun auch mit Punkten bewertete. Nach Aussage von Ziehmer sei Basis der Auswahlkriterien ein Musterfragebogen des Gemeinde- und Städtebundes, der insbesondere in Baden-Württemberg angewendet werde.

Alleinstehende nicht benachteiligen

Lange diskutierte der Rat über die Frage, einen Alleinstehenden schlechter zu bewerten als eine Ehe oder eheähnliche Gemeinschaft. Bei dieser unter der Rubrik „Soziale Kriterien“ gestellten Frage über den Familienstand konnte sich Ratsmitglied Walter Kauf durchsetzen, der dies als Diskriminierung von Alleinstehenden erachtete. Ebenfalls keine Punktestafflung soll es bei der Frage einer Behinderung eines Familienmitgliedes im Bezug des Pflegegrades geben. Gewichtet und bewertet wird hingegen die Anzahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder.

Im zweiten Fragefeld, bei dem „Ortsbezugskriterien“ beurteilt werden, war sich der Rat bei zwei Enthaltungen unter anderem einig, Freiberufler nicht in die Bewertung einzubeziehen. Aufs Punktkonto gutschreiben können Bewerber hingegen ihre Mitgliedschaft in örtlichen Vereinen, besonders dann, wenn sie sich aktiv ins Dorf- und Vereinsleben einbringen. In der nächsten Sitzung will der Rat die Bauplatzvergabe-Richtlinien endgültig beschließen. Laut Ortsbürgermeister René Morgenstern liegen vier Kaufanfragen für die vier Bauplätze vor.

Sanierung in der Ortsmitte im Gespräch

Der Rat diskutierte den Kauf eines Anwesens in der Friedhofstraße. Nach Aussage von Ortsbürgermeister Morgenstern soll das Gebäude abgerissen werden. Ein Ratsmitglied regte an, ein weiteres Anwesen zu erwerben und somit den Ortsmittelpunkt, in Verbindung mit dem anstehenden Ausbau der Hauptstraße, quasi als Sanierungsgebiet auszuweisen.