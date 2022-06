Für ihr „Palzlied“ und ihren Song über die „Lewwerworschd“ sind sie bekannt: „Die anonyme Giddarischde“. Der Feuerwehrverein der Stadt Wolfstein hat sie in den Kreis Kusel eingeladen und nach mehreren Terminverschiebungen sieht es jetzt richtig gut aus: Sie spielen am Samstag, 9. Juli, im Schulhof der Realschule plus in Wolfstein, Im Tauchental, auf. Einlass ist um 18 Uhr, Gitarrenmusik vor maximal 1000 Gästen soll es von etwa 20.30 bis 23.30 Uhr geben.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Eisenwaren Zimmer KG sowie bei Tabakwaren Götz. Außerdem ist ein Sonderverkauf geplant für Mittwoch, 15. Juni, 18 Uhr, am Feuerwehrgerätehaus. Falls Karten übrig bleiben gibt es noch eine Abendkasse, teilt der Veranstalter mit. Parkplätze werden im Tauchental ausgewiesen.

Auf den Beinen sein werden nicht nur Feiernde, sondern auch Mitglieder des Feuerwehrfördervereins und der Feuerwehr, von Männergesangsverein, Theaterverein Wolfsteiner Komödianten, Skiclub sowie den Weinfreunde – sie sorgen für das Wohl der Gäste, ebenso wie Maino und DaGuiseppe.