Die Initiative Alte Welt nimmt langsam Fahrt auf. Das soll auch für die Glantalbahn gelten, deren Reaktivierung sich Kommunalpolitiker auf die Fahnen geschrieben haben.

Natürlich: Corona hat vieles verhindert, was im nun vergangenen Jahr hätte laufen sollen. Die von Beginn an sehr attraktiven Touren mit dem Oldtimer-Bus durch die Alte Welt konnten nicht so oft gefahren