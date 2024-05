Von 24. bis 26. Mai veranstaltet die Stadt Idar-Oberstein ihre 27. Jazztage. In der Fußgängerzone im Stadtteil Idar präsentieren mehr als 20 Bands auf vier Bühnen ein abwechslungsreiches Programm – und das wie immer bei freiem Eintritt.

Schwerpunkt in diesem Jahr sind südeuropäische Jazzformationen, teilen die Veranstalter mit. Antonio Lizana y Grupo – ein Quintett – gelte als einer der zurzeit begehrtesten und erfolgreichsten „Exportartikel“ der spanischen Jazzszene. Wie Lizana die Klangtradition seiner andalusischen Heimat mit Harmonik und Solokunst moderner Improvisationsmusik verbindet, sucht laut den Organisatoren ihresgleichen. Das Konzert findet am 24. Mai ab 21.30 Uhr auf der Bühne Schleiferplatz statt.

Antonio Lizana kommt am 24. Mai zu den Jazztagen. Foto: Markus Lackinger

Die Gruppe Mother um die griechisch-stämmige Bassistin Athina Kontou fusioniert, was unvereinbar scheint: griechische Musik und Jazz. Júlio Resende spielt mit seinem Trio ein neues Genre, den Fado Jazz.

Der Schwerpunkt auf Südeuropa sei passend zum Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz gewählt, das „Sterne des Südens“ heißt, erklärte Kulturreferentin Annette Strohm bei der Programmvorstellung.

Ein Feuerwerk des modernen afrokubanischen Jazz präsentiere die Formation Harold López-Nussa featuring Grégoire Maret, die gleich am 24. Mai auftritt. Außerdem zu hören seien die Mama Shakers aus Paris, sie brächten neuen frischen Sound in alten Jazz und Blues.

Afrokubanisches spielen Harold Lopez-Nussa und seine Musiker. Foto: Paolo Vitale

Auch die deutsche Jazzszene sei vertreten, unter anderem mit der Jazzrausch Bigband, deren Jubiläumsprogramm „Bangers only“ besondere Hörerlebnisse verspreche, mit Conic Rose, deren urbaner Jazz das Publikum vom ersten Moment an mit Experimentierfreude, anmutigen Klanglandschaften und Melodien in den Bann ziehe, mit der Modern-Jazz-Rock-Formation Jin Jim, den Armstrong’s Ambassadors, The Bluesanovas und weiteren Formationen.

Den krönenden Abschluss soll am Sonntagabend der Auftritt der vor allem als „Tatort“-Ermittlerin bekannten Schauspielerin und Sängerin Meret Becker mit ihrer Formation The Tiny Teeth unter dem Motto „Le Grand Ordinaire“ bilden.

Der Eintritt zu den Jazztagen Idar-Oberstein ist kostenlos, aber die Besucher können mit dem Kauf von Förderbuttons zur Refinanzierung beitragen. Bereits jetzt können die Buttons im Vorverkauf bei den Buchhandlungen Schulz-Ebrecht und Carl Schmidt sowie der Tourist-Information Idar-Oberstein für acht Euro erworben werden. Während des Festivals gibt es sie für zehn Euro an den Essen- und Getränkeständen. Diese werden vorwiegend an heimische Vereine vergeben, wie Kulturamtsmitarbeiter Timo Fewinger erklärte. Er kümmert sich um den organisatorischen Part der Jazztage – „und das ist auch nach so vielen Jahren kein Selbstläufer“. Denn natürlich sei bei der Vorbereitung eines dreitägigen Festivals einiges zu tun, allein mehr als 100 Übernachtungen für die auftretenden Künstler seien zu buchen und koordinieren.

Termine

Das Line-up und weitere Informationen zu den Jazztagen gibt es direkt hier auf der Seite der Stadt.