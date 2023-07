Die bekannte Kuseler Band Die Üblichen Verdächtigen spielt am Sonntag, 9. Juli, ab 11 Uhr an der Europäischen Akademie Otzenhausen. Die Band ist seit über zehn Jahren aktiv. Ihr Repertoire reicht von Silbermond bis Zaz, Journey bis Pe Werner, The Eagles bis Spandau Ballet. Die Besetzung ist stattlich: Rebecca Dahl, Isabell Fuchs und Matthias Kinder sorgen für Gesang, das Piano spielt Stefan Altherr, Alex Wemmert ist für Cajon und Percussion zuständig, Franz Dahl spielt Gitarre, Manuel Distler Bass und Manuel Lothschütz Posaune, wobei Distler und Lothschütz auch singen.

Charakteristisch für die Band ist, dass „wir auch mal solo singen, aber die meisten Songs werden von mehrstimmigem Gesang untermalt“, erklärt Sängerin Rebecca Dahl. „Jeder ist in seiner Art unverwechselbar und trotzdem ergeben wir zusammen eine wunderbar harmonische Einheit.“

Für das Konzert wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 06873 662–263, E-Mail s.hoffmann@stiftung-ekb.de. rhp