Das Diamantschleifermuseum in Brücken ist wieder geöffnet: dienstags von 9.30 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr. Zudem kann das Museum, bei vorheriger Anmeldung, auch sonntags von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Dann gibt es auch die Möglichkeit, mit ehemaligen Schleifern das historische Handwerk auf anschauliche Art kennenzulernen. Die Anmeldung muss dabei jeweils bis Donnerstag telefonisch unter 06386 993168 oder per E-Mail an diamantschleifermuseum@freenet.de erfolgen.