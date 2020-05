Das Diamantschleifermuseum in Brücken ist wieder für Besucher geöffnet. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung der VG Oberes Glantal mitgeteilt hat, kann die Ausstellung künftig wieder am Dienstagvormittag von 10 bis 12 Uhr und am Donnerstagnachmittag von 14 bis 16.30 Uhr besucht werden. Am Sonntagnachmittag bleibe das Museum aber zum Schutz der ehrenamtlichen Mitarbeiter bis auf Weiteres noch geschlossen. Für den Museumsbesuch gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln sowie die Maskenpflicht. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.diamantschleifermuseum.de, per E-Mail an info@diamantschleifermuseum.de oder unter der Telefonnummer 06386 993168.