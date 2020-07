Zusätzlich zu den Öffnungszeiten unter der Woche besteht ab dem 1. August wieder die Möglichkeit, das Diamantschleifermuseum auch am Sonntagnachmittag zu besuchen. Ein paar Regeln gibt es aber zu beachten.

Zwischen 14 und 17 Uhr ist es ab dem kommenden Wochenende nach vorheriger Anmeldung an Sonntagen wieder möglich, mit ehemaligen Schleifern die Geschichte der Diamant-Industrie in der Westpfalz quasi hautnah kennenzulernen. Das 1998 gegründete Diamantschleifermuseum dokumentiert die über 100-jährige Geschichte der Diamantschleifer-Industrie in der Ortsgemeinde Brücken und den umliegenden Orten.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen können derzeit bis zu zehn Personen unter Einhaltung der üblichen Abstands- und Hygieneregeln eingelassen werden. Wie das Museum mitteilt, werden außerdem die Kontaktdaten der Besucher aufgenommen und vier Wochen lang aufbewahrt. Außerdem werden die Gäste aufgefordert, während des Besuches einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

