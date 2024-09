In Kooperation mit der Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz und den Pflegestützpunkten im Landkreis Kusel zeigt das Kuseler Kinett am Weltalzheimertag, Freitag, 20. September, ab 18 Uhr die Filmdokumentation „Diagnose Demenz – Ein Schrecken ohne Gespenst“. Günther Roggenhofer und Ehefrau begleiteten seine Mutter während ihrer Demenzerkrankung. Aus über sieben Jahre gesammeltem Film- und Bildmaterial entstand eine Dokumentation, die die persönliche Geschichte der Familie Roggenhofer erzählt. Mit der laut Veranstaltern „emotionalen Berg- und Talfahrt in eine für alle völlig unbekannte Welt“ sollen die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein für den Weltalzheimertag erhöht werden. Im Anschluss an den Dokumentarfilm findet eine Gesprächsrunde statt. Anmeldung und weitere Infos beim Netzwerk für das Alter im Landkreis Kusel, www.kuselimalter.de, netzwerk-alter@kv-kus.de, 06381 424-291 oder 424-158.