Die Deutsche Post AG errichtet derzeit eine große Halle im Schönenberg-Kübelberger Mehlpfuhl. Von dort aus werden voraussichtlich ab April Briefe und Pakete in acht Südkreis-Gemeinden ausgefahren. Für Kunden bleibt der Post zufolge alles beim Alten.

Das posttypische Gelb ist im Mehlpfuhl bereits zu erkennen. Die Halle auf dem rund 7000 Quadratmeter großen Grundstück steht, die Fenster sind eingebaut; lediglich im Außenbereich erinnern einige Materialien sowie ein Toiletten-Häuschen an eine Baustelle. Voraussichtlich Ende März, spätestens Anfang April, soll der Zustellstützpunkt der Deutschen Post AG in Betrieb gehen. In ihm werden die bisherigen Standorte Waldmohr (Bruchstraße) und Schönenberg-Kübelberg (Rathausstraße) unter einem Dach zusammengeführt, teilte Post-Sprecher Heinz-Jürgen Thomeczek auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

Für Kunden ändert sich nichts

In der rund 530 Quadratmeter großen Betriebshalle werden künftig die Briefe und Pakete für die Ortsgemeinden Schönenberg-Kübelberg, Altenkirchen, Dittweiler, Ohmbach, Brücken, Breitenbach, Dunzweiler sowie für die Stadt Waldmohr sortiert, in Fahrzeuge geladen und schließlich von den Zustellern zu den Zieladressen gebracht. Der Standort wird bis zu 30 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz bieten, „inklusive Springern und Vertretern“, ergänzt Thomeczek.

Schönenberg-Kübelbergs Ortsbürgermeister Thomas Wolf und Waldmohrs Stadtbürgermeister Jürgen Schneider betonen, dass die DHL-Shops im Ort beziehungsweise in der Stadt weiterhin erhalten bleiben. Kunden können dort wie bisher ihre Briefe und Pakete abgeben. Was in Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr mit den bisherigen Post-Räumen geschieht, ist offenbar noch nicht bekannt. Waldmohrs Stadtbürgermeister sagte, man arbeite derzeit an der Vermarktung für den hinteren Teil des Gebäudes in der Bruchstraße.

Weitere Packstation

Die DHL-Gruppe hat in Schönenberg-Kübelberg eine neue Packstation mit 83 Fächern in Betrieb genommen. Diese befindet sich in der Festwiesenstraße beim Aldi-Markt. Von dort aus können Kunden rund um die Uhr Pakete abholen und bereits frankierte Sendungen verschicken.