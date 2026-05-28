Ärmel hoch, den Sportplatz sauber halten und das Sportheim aufmöbeln – warum das Endspiel des DFB-Pokals in Hinzweiler jedes Jahr am Nachmittag für ordentlich Lärm sorgt.

Der Freischneider röhrt, die Wippsäge heult, ein Schaber kratzt über das Pflaster, die Kappsäge kreischt in regelmäßigen Abständen: Die Geräuschkulisse ist beachtlich. Verantwortlich sind sechs Männer im Alter von 32 bis 73 Jahre, die den Temperaturen um 30 Grad trotzen. „Normal sind wir ein paar mehr Leute, aber über Pfingsten können einige nicht“, erklärt der Vereinsvorsitzende Werner Lang.

Ein anderer Termin für den Arbeitseinsatz beim SV Hinzweiler kam jedoch nicht Frage. Dafür hat sich der Samstag des DFB-Pokalendspiels eingebürgert. Die Liste der Aufgaben ist lang: Holz sägen und einlagern, Grünschnitt, Leuchtreklame erneuern, ein Regal im Ballraum bauen, Holzarbeiten am neuen Zählerschrank, das Blech an der Eingangstür reparieren. „Einiges haben wir schon im Vorlauf erledigt, manches wird im Anschluss fertiggestellt“, sagt Lang. „Rund um den Sportplatz würde ich sonst allein mähen, aber in der Gemeinschaft macht es mehr Spaß“, ergänzt der 73-Jährige. Ohne viele Worte übernimmt jeder seine Aufgabe – im eigenen Tempo und mit sichtbarem Einsatz.

Unkraut am Spielfeldrand geht’s an den Kragen

Günter Klumpp setzt den motorisierten Freischneider an und nimmt zuerst die Hecken am Sportplatzrand in Angriff – „ein ganz schönes Dickicht“. Danach trimmt er das Gras, Gehörschutz obligatorisch. Auch Lang arbeitet mit Ohrstöpseln. An der Wippsäge werden Scheite zerkleinert, um das Holzlager für den Winter zu füllen. Benjamin Schwambach pendelt mit der Schubkarre zwischen Sägeplatz und Lager, wo Detlev Schneider das Holz stapelt.

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Zum 100-jährigen Bestehen des SV Hinzweiler hat Werner Lang eine umfassende Chronik aufgelegt. Dieses Werk ist auch vom Landessportbund Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden.



„Das ist seit 15 Jahren mein Job, jeder hat so seine Aufgaben. Wir sind ein gutes Team“, sagt Schneider lachend. Routiniert setzt er das Holz aus dem Königsberg auf – wie ein Puzzle. Die Arbeit macht ihm sichtlich Freude, auch weil „es nach dem Training im Winter schön ist, die Wärme zu genießen“. Während sich das Lager füllt, rückt Sascha Schreiner dem Unkraut am Spielfeldrand und am Pflaster zu Leibe, damit es sich gar nicht erst breitmacht und die Mannschaften stört.

Auf dem Papier einfach, in der Praxis knifflig

Den kühlsten Arbeitsplatz hat Hobbyhandwerker Burkhard Ehwein in der überraschend geräumigen, gut ausgestatteten Küche. Er plant und baut dort die Holzverkleidung für den neuen Zählerschrank. Messen, anreißen, schneiden, ausrichten, montieren – auf dem Papier einfach, in der Praxis knifflig. Ein Holz des Unterbaus hat einen Buckel, anderes passt nicht auf Anhieb. „Der futschelt so lange, bis es perfekt ist“, frotzeln die anderen – und behalten recht.

Das Sportheim dient nicht nur den Fußballern, jeden Dienstag und Donnerstag trifft sich hier ein Stammtisch. Die Arbeiten stärken daher nicht nur den Zusammenhalt der Männer, sondern erhalten auch einen Ort des Austauschs und Miteinanders. Zum Abschluss wird gegrillt – und anschließend gemeinsam das Pokalendspiel geschaut.