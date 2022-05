Im dritten Anlauf hat es geklappt: Die Deutschpunk-Legenden Toxoplasma, die bereits seit dem Jahr 1989 aktiv sind, konnten im Kuseler Kinett auftreten. Und sie hatten keinen „Corona-Rost“ angesetzt.

Obwohl die Band aus Neuwied um Sänger Wally Walldorf – im Boris-Karloff-Schauer-Shirt – betonte, sie hätte in den vergangenen zwei Jahren nur „viermal geprobt“, war vom ersten Akkord an klar, dass hier keine müde Altherrenveranstaltung angesagt ist. Mit jedem weiteren schnörkellosen Lied verwandelten die Musiker das zahlreich erschienene und teilweise von weither angereiste Publikum in eine fröhliche Pogo-Party-Masse, bis der ganze Saal mittanzte und sang, wie Organisator Andreas Becker informierte.