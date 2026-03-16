Constantin Banowitz hat für sein Hobby Fechten die Schule gewechselt. Jetzt trainiert ihn der stellvertretende Direktor – mit Erfolg. Nach der EM reist er zur WM.

In der IGS Schönenberg-Kübelberg haben sich zwei gefunden, die durch ihren Sport eng miteinander verbunden sind. Auch wenn beide zwei völlig unterschiedliche Perspektiven haben. Der eine ist Schüler, auf dem Weg zum Abitur, der andere der stellvertretende Direktor, der ihn auch als Landestrainer in Sachen Fechten so fördert, dass es der 17-Jährige bis zur EM geschafft hat und an Ostern auch bei der WM starten wird.

Wenn bei Constantin Banowitz mal eine Schulstunde ausfällt, meldet er sich beim stellvertretenden Direktor. Beide haben ihre Fechtsachen immer dabei und gehen dann auch mal spontan in die Halle der IGS Schönenberg-Kübelberg und trainieren. Der 17-jährige Schüler ist froh, dass er mit Peter Molter einen so kompetenten Fechttrainer an seiner Seite hat, und Molter, der Landestrainer im Saarland ist und gerade an seinem zweiten Buch übers Fechten schreibt, hat sofort erkannt, dass der große Blonde Talent hat und fördert ihn so gut wie möglich.

Die Schule gewechselt

Constantin Banowitz, der in Homburg wohnt, früher ans Johanneum in Homburg ging, hat sogar die Schule gewechselt, um das Training besser mit dem Unterricht vereinbaren zu können und bei Molter Sondereinheiten zu bekommen.

Dabei hat er ursprünglich mit einem anderen Sport angefangen: Er hat Fußball gespielt. Doch so richtig begeistert hat ihn das nicht. „Ich habe was Neues gesucht“, erzählt er, wie im Probetraining des TV Homburg gelandet ist. Er war sofort begeistert und blieb dabei. Seit 2018 schwingt er jetzt regelmäßig den Degen und sein Talent wurde bald entdeckt. Landestrainer Molter erinnert sich noch daran, wie der Neue beim Zusatztraining für den Landeskader in Saarbrücken auftauchte. „Mir ist sein Talent nicht entgangen“, erzählt er schmunzelnd. Er versuchte, den jungen Fechter zu fördern. Und Constantin Banowitz machte weiter auf sich aufmerksam. Er wurde Saarlandmeister, feierte erste Erfolge bei nationalen Turnieren. Dann reiste er zur U15-Challenge, dem größten Turnier im D-Jugend-Bereich, nach dem es immer eine interne Rangliste gibt. Banowitz stand als viertbester Deutscher drauf. So wurde auch der Deutsche Fechterbund auf ihn aufmerksam. Der Schüler kam in den Sichtungskader. Seit vergangenem Jahr ist er im Nachwuchskader 2 der besten acht deutschen U17-Fechter.

Der beste Deutsche beim Weltcup

Der Siegeszug des Fechters, der für den Fechterring Hochwald Wadern antritt, ging weiter. Er löste das Ticket für den U17-Weltcup in Budapest, wurde Achter von 450 Teilnehmern und war der beste Deutsche. Er kletterte auf Platz zwei der deutschen U17-Rangliste. „Damit ist er für die EM und WM gelistet“, erklärt Molter, der seit 30 Jahren in der Fechtszene unterwegs ist, sich schwerpunktmäßig um die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen kümmert.

Bei der U17-Europameisterschaft in Tiflis (Georgien) erkämpfte sein Schüler mit der deutschen Nationalmannschaft den vierten Platz und half mit, zwei wie Molter sagt „Top-Fechtnationen“ zu besiegen: die Ukraine und Belgien. Im kleinen Finale verloren die Deutschen dann mit 31:45 gegen Italien. Im Einzel startete der IGS-Schüler mit vier Siegen in die Vorrunde und qualifizierte sich für das Tableau der besten 64 Fechter Europas. Den Einzug in die Top 32 vermieste ihm ausgerechnet ein Deutscher: Hendrik Schünke aus Heidenheim besiegte ihn knapp. Banowitz kehrte als 43. von 122 Teilnehmern zurück. Mit dem nächsten Ticket in der Tasche: An Ostern fliegt er zur Weltmeisterschaft nach Rio de Janeiro. Doch vorher steht ein Lehrgang des Deutschen Fechterbundes in Polen an, bei dem gemeinsam mit den Polen trainiert wird.

Ruhe und eine gute Reichweite

Constantin Banowitz freut sich darauf. Dass er alles fürs Fechten investiert, ist für ihn selbstverständlich. Er steht um 6.20 Uhr auf, manchmal noch früher, um davor zu lernen. Dann geht es in die Schule, mit dem Lehrer und Trainer zum Training. Oft ist er erst gegen 22.30 Uhr daheim. Für den Unterricht lernt er am Wochenende oder im Auto. „Er hat keine Probleme in der Schule“, sagt der stellvertretende Direktor, der die IGS als sportfördernde Einrichtung bezeichnet, die viel möglich mache. „Wir kriegen jetzt zum Beispiel einen Kraftraum, da werde ich ihm auch Instruktionen geben.“

Molter hat viel an seinem Fechtschüler entdeckt, was der gut kann: „Er kann unheimlich fokussiert sein, hat die Disziplin, um das zu machen, und eine gewisse Ruhe. Die braucht er, wenn es im Gefecht kritisch wird. Und er hat mit seinen 1,95 Metern eine gute Reichweite.“ Der Fechttrainer freut sich darauf, mit ihm das Abenteuer WM anzugehen. Banowitz’ Vater organisiert die Reisen für seinen Sohn. „Ohne die Unterstützung der Eltern wäre das gar nicht möglich. Unterstützung gibt es trotz Kaderzugehörigkeit so gut wie gar nicht. Kaum dass wir von der U17-EM in Georgien zurück waren, lag die Rechnung da. 970 Euro“, so Molter.

Constantin Banowitz ist froh über die Hilfe seiner Eltern und freut sich darauf, gegen die besten Fechter der Welt anzutreten. Sein Trainer hofft, dass er es genießt und sich keinen Druck macht. „Augenblicke entscheiden über Sieg oder Niederlage – und die Tagesform.“ Eins ist für ihn klar: „Fechten ist eine Schule fürs Leben“.