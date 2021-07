Der 15 Kilometer lange Rundweg „Traumtour Diamant“ von Brücken über Ohmbach zur Reismühle und zurück ist nun offiziell vom Deutschen Wanderverband als Traumtour zertifiziert worden. Das wurde der Verbandsgemeinde Oberes Glantal mitgeteilt, eine offizielle Zertifikat-Übergabe hat es jedoch noch nicht gegeben. Die Tour mit dem weißen Edelstein auf blauem Grund ist eine Abwandlung und Verkürzung des Diamantschleiferweges, ein Wanderweg des Begehbaren Geschichtsbuchs im Oberen Glantal. Für die Zertifizierung als „Kurzer Qualitätsweg Traumtour“ sind verschiedene Kriterien zu erfüllen, unter anderem was Wegführung sowie Attraktionen entlang des Weges betrifft.

Bisher sind auf dem Wanderportal Wanderbares Deutschland 16 Traumtouren zwischen fünf und 16 Kilometern Länge in Rheinland-Pfalz gelistet, drei davon in der Pfalz: Der Adolf von Nassau-Wanderweg bei Eisenberg sowie zwei Wege bei Dörrenbach bei Bad Bergzabern. Die Diamant-Traumtour ist in dem Portal des Deutschen Wanderverbandes noch nicht aufgeführt, jedoch in der App Tourenplaner Rheinland-Pfalz. Der Weg ist schon seit Monaten beschildert und kann vom Diamantschleifer-Museum in Brücken oder von der Reismühle bei Krottelbach aus erwandert werden.